2019-06-26T16:32:44+03:00
Общество

Тамбовские прокуроры требуют заблокировать сайт, который учит делать взрывчатку

Вход на него был свободным для пользователей
Ксения АЛЕШИНА
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В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Бондарского района выявила сайт, на страницах которого размещена информация о способах самодельного изготовления взрывчатых веществ. При этом доступ к ресурсу был свободный, а значит, любой пользователь мог на него зайти.

- Прокуратура направила в суд административное заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и блокировке доступа к указанной информации, которое находится в стадии судебного рассмотрения, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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