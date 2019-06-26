2019-06-26T16:00:44+03:00
Общество

Более миллиона рублей выделят тамбовскому детскому саду «Возрождение»

Дошкольное учреждение получит деньги из федерального бюджета
Ксения АЛЕШИНА
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ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение» города Тамбова стало одним из сорока победителей конкурсного отбора среди российских дошкольных учреждений на предоставление грантов в этом году.

Как сообщает управление образования и науки Тамбовской области, детскому саду выделят более одного миллиона рублей, который направят на материально-техническое оснащение и повышение квалификации кадрового состава. Кроме того, планируется покупка оборудования для работы с детьми с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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