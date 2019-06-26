В сквере на Гастелло в Тамбове "заведут" рыбок

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-26T15:28:35+03:00

В фонтане на ул. Гастелло появятся рыбы и колонна из водорослей

Изменить размер текста: A A

В Тамбове решили дополнительно украсить фонтан, расположенный на улице Гастелло областного центра ( в районе остановки «Елецкая»). Как следует из документов закупки, размещенной МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения», в областном центре ищут подрядчика, который выполнит работы по изготовлению и монтажу композиции в сквере «Речной».

Напомним, эта зеленая зона попала в список территорий, где в 2018 году провели благоустройство. С подрядчиком, который проводил здесь работы, возникли сложности: благоустройство территории затянулось, чтобы исправить ситуацию, пришлось вмешаться прокуратуре. В итоге в сквере все-таки сделали дорожки, провели озеленение, оборудовали освещение и отремонтировали фонтан. В ближайших планах мэрии – украсить его тематической композицией, состоящей из трех рыб.

По условиям закупки длина каждой фигурки должна составлять 70 см, ширина – 25 см, а высота – 45 см. Рыбы должны быть сделаны из «нержавейки», внутри фигур вмонтируют водопровод. К рыбам полагается специальная подставка размером 1х1,5 метра. Венчать композицию будет центральная фигура - колона из водорослей высотой 90 сантиметров. За изготовление и монтаж этой конструкции в мэрии готовы заплатить 380 тысяч рублей.

- Контракт финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Тамбов, в рамках муниципальной программы города Тамбова «Благоустройство в городе Тамбове», - говорится в документах закупки. – Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Подрядчик, который выполнит эти работы, пока не определен.

ИСТОЧНИК KP.RU