2019-06-26T15:02:35+03:00
Общество

Тамбовчанин остался без машины из-за долга по алиментам

Приставы арестовали автомобиль должника
Ксения АЛЕШИНА
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Житель Тамбовщины задолжал более 70 тысяч рублей по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка, уклоняясь от уплаты под разными предлогами. Проверив имущественное положение неплательщика, судебные приставы наложили арест на автомобиль, принадлежащий ему на праве собственности.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области, в соответствии с действующим законодательством матери ребенка было направлено предложение об оставлении за собой арестованного транспортного средства. Получив от нее согласие, судебный пристав-исполнитель передал женщине машину в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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