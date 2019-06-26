В Тамбове водитель «Kia Ceed» сбил ребенка, ехавшего на велосипеде

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-26T14:28:44+03:00

Изменить размер текста: A A

25 июня в 13 часов 40 минут в Тамбове на улице Рылеева в районе дома №73А произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Kia Ceed», 36-летний мужчина, выезжая с дворовой территории на проезжую часть, допустил наезд на велосипедиста - двенадцатилетнего ребенка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этого наезда мальчик получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU