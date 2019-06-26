2019-06-26T14:28:44+03:00
Происшествия

В Тамбове водитель «Kia Ceed» сбил ребенка, ехавшего на велосипеде

Наезд произошел на улице Рылеева
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

25 июня в 13 часов 40 минут в Тамбове на улице Рылеева в районе дома №73А произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Kia Ceed», 36-летний мужчина, выезжая с дворовой территории на проезжую часть, допустил наезд на велосипедиста - двенадцатилетнего ребенка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этого наезда мальчик получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более миллиона рублей выделят тамбовскому детскому саду «Возрождение»
В сквере на Гастелло в Тамбове "заведут" рыбок
Тамбовчанин остался без машины из-за долга по алиментам
Жительница Тамбовской области предстанет перед судом за торговлю алкоголем
24-летняя тамбовчанка напала на полицейского
Тамбовские следователи устанавливают причину массовой гибели рыбы в Цне
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
В Тамбове задержали иностранца, распространявшего героин
Жительница Тамбовщины, испугавшись за сына, отдала преступникам 40 тысяч рублей
Двух женщин с ребенком сбил начинающий водитель в Тамбовской области
Тамбовчан приглашают раскрыть «Тайны усадьбы»
Тамбовские полицейские вернули в храм похищенную преступниками икону
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
В Тамбове обсудили благоустройство Олимпийского парка
Тамбовские полицейские задержали водителя грузовика за кражу продуктов для магазина
Тамбовский пенсионер купил поддельных монет на 15 тысяч рублей