В Тамбове водитель «Kia Ceed» сбил ребенка, ехавшего на велосипеде
Наезд произошел на улице Рылеева
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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25 июня в 13 часов 40 минут в Тамбове на улице Рылеева в районе дома №73А произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Kia Ceed», 36-летний мужчина, выезжая с дворовой территории на проезжую часть, допустил наезд на велосипедиста - двенадцатилетнего ребенка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этого наезда мальчик получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в детскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU