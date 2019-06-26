Жительница Тамбовской области предстанет перед судом за торговлю алкоголем

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-26T14:06:56+03:00

Она торговала зельем у себя дома

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25 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что жительница города Рассказово у себя дома незаконно торгует алкогольной продукцией. Прибывшие на место, в дом по улице Пролетарской, полицейские данный факт зафиксировали.

- Ранее эта женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. Она дала признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Стражи порядка возбудили в отношении правонарушительницы уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

- Повторное нарушение наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU