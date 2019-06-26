24-летняя тамбовчанка напала на полицейского

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-26T13:54:28+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор 24-летней местной жительнице. Она признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти - по статье 318 УК РФ. Так, по информации СУ СК по Тамбовской области, поздно вечером 25 августа прошлого в полицию поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома о громких криках и шумах в соседней квартире. Прибывшим по адресу сотрудникам полиции дверь открыла находившаяся в состоянии алкогольного опьянения девушка, которой полицейские представились, предъявили служебное удостоверение, сообщили цель приезда и потребовали прекратить противоправные действия. На законные требования полицейских девушка отреагировала агрессивно и нанесла одному из них удар головой в область переносицы, а также ударила рукой по лицу.

- Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, - сообщает прокуратура Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU