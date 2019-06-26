2019-06-26T13:05:06+03:00
Происшествия

Тамбовские следователи устанавливают причину массовой гибели рыбы в Цне

Проводится доследственная проверка для исключения или подтверждения экологического преступления в регионе
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: с сайта СУ СК по Тамбовской областиФото: с сайта СУ СК по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Жители Тамбовской области выложили в интернет фотографии с массовой гибелью рыбы в реке Цна. Из публикаций пользователей следует, что сначала гибель рыбы обнаружили на участке от плотины в Пригородном лесу до Соснового угла, а затем и в районе села Донское.

По самым приблизительным подсчетам специалистов Рыбнадзора, речь может идти о двадцати тысячах погибших особей. Официальную причину экологического бедствия природоохранные органы пока не называют, предполагая, что к гибели рыбы могла привести совокупность факторов - аномально жаркая погода в регионе, сброс уровня воды в Цне в связи с ремонтом плотины.

Для исключения или подтверждения факта сброса в реку опасных отходов были взяты пробы воды для лабораторного исследования на содержание органических и неорганических веществ. Следственным управлением Следственного комитета по Тамбовской области по факту возможного совершения экологического преступления начата доследственная проверка.

- В рамках проверки будут установлены причины и условия, повлекшие гибель водных биологических ресурсов, а также виновные в этом лица, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время к указанной проблеме привлечены специалисты и эксперты Главрыбвода, региональных управлений ветеринарии, Росприроднадзора, Россельхознадзора, взяты необходимые пробы, подсчитывается точный размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более миллиона рублей выделят тамбовскому детскому саду «Возрождение»
В сквере на Гастелло в Тамбове "заведут" рыбок
Тамбовчанин остался без машины из-за долга по алиментам
В Тамбове водитель «Kia Ceed» сбил ребенка, ехавшего на велосипеде
Жительница Тамбовской области предстанет перед судом за торговлю алкоголем
24-летняя тамбовчанка напала на полицейского
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
В Тамбове задержали иностранца, распространявшего героин
Жительница Тамбовщины, испугавшись за сына, отдала преступникам 40 тысяч рублей
Двух женщин с ребенком сбил начинающий водитель в Тамбовской области
Тамбовчан приглашают раскрыть «Тайны усадьбы»
Тамбовские полицейские вернули в храм похищенную преступниками икону
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
В Тамбове обсудили благоустройство Олимпийского парка
Тамбовские полицейские задержали водителя грузовика за кражу продуктов для магазина
Тамбовский пенсионер купил поддельных монет на 15 тысяч рублей