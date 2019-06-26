Тамбовские следователи устанавливают причину массовой гибели рыбы в Цне

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-26T13:05:06+03:00

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Жители Тамбовской области выложили в интернет фотографии с массовой гибелью рыбы в реке Цна. Из публикаций пользователей следует, что сначала гибель рыбы обнаружили на участке от плотины в Пригородном лесу до Соснового угла, а затем и в районе села Донское.

По самым приблизительным подсчетам специалистов Рыбнадзора, речь может идти о двадцати тысячах погибших особей. Официальную причину экологического бедствия природоохранные органы пока не называют, предполагая, что к гибели рыбы могла привести совокупность факторов - аномально жаркая погода в регионе, сброс уровня воды в Цне в связи с ремонтом плотины.

Для исключения или подтверждения факта сброса в реку опасных отходов были взяты пробы воды для лабораторного исследования на содержание органических и неорганических веществ. Следственным управлением Следственного комитета по Тамбовской области по факту возможного совершения экологического преступления начата доследственная проверка.

- В рамках проверки будут установлены причины и условия, повлекшие гибель водных биологических ресурсов, а также виновные в этом лица, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - В настоящее время к указанной проблеме привлечены специалисты и эксперты Главрыбвода, региональных управлений ветеринарии, Росприроднадзора, Россельхознадзора, взяты необходимые пробы, подсчитывается точный размер причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU