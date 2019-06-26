2019-06-26T11:28:40+03:00
Происшествия

Двух женщин с ребенком сбил начинающий водитель в Тамбовской области

Наезд произошел в Моршанске
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

25 июня в 18 часов 10 минут на улице Заречной в районе дома №30 города Моршанска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу трое пешеходов.

- Водитель автомобиля «УАЗ-3303», восемнадцатилетний парень, не справился с управлением и допустил наезд на двигавшихся по правой стороне обочины пешеходов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В результате этого наезда пешеходов - двухлетнюю девочку, а также 51-летнюю и 54-летнюю женщин - с различными травмами госпитализировали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более миллиона рублей выделят тамбовскому детскому саду «Возрождение»
В сквере на Гастелло в Тамбове "заведут" рыбок
Тамбовчанин остался без машины из-за долга по алиментам
В Тамбове водитель «Kia Ceed» сбил ребенка, ехавшего на велосипеде
Жительница Тамбовской области предстанет перед судом за торговлю алкоголем
24-летняя тамбовчанка напала на полицейского
Тамбовские следователи устанавливают причину массовой гибели рыбы в Цне
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
В Тамбове задержали иностранца, распространявшего героин
Жительница Тамбовщины, испугавшись за сына, отдала преступникам 40 тысяч рублей
Тамбовчан приглашают раскрыть «Тайны усадьбы»
Тамбовские полицейские вернули в храм похищенную преступниками икону
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
В Тамбове обсудили благоустройство Олимпийского парка
Тамбовские полицейские задержали водителя грузовика за кражу продуктов для магазина
Тамбовский пенсионер купил поддельных монет на 15 тысяч рублей