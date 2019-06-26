Двух женщин с ребенком сбил начинающий водитель в Тамбовской области
Наезд произошел в Моршанске
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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25 июня в 18 часов 10 минут на улице Заречной в районе дома №30 города Моршанска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу трое пешеходов.
- Водитель автомобиля «УАЗ-3303», восемнадцатилетний парень, не справился с управлением и допустил наезд на двигавшихся по правой стороне обочины пешеходов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
В результате этого наезда пешеходов - двухлетнюю девочку, а также 51-летнюю и 54-летнюю женщин - с различными травмами госпитализировали в больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU