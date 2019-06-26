2019-06-26T09:35:20+03:00
Общество

В Тамбове обсудили благоустройство Олимпийского парка

Здесь появятся скейт-парк, памп-трек, площадка воркаут и культурно-концертного комплекса, но, возможно, придется вырубить часть деревьев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Завершающий проект реконструкции обсудили вместе с жителямиЗавершающий проект реконструкции обсудили вместе с жителямиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Жители северной части Тамбова обсудили завершающую стадию благоустройства Олимпийского парка. Уже в скором времени здесь начнется масштабная работа, в результате которого это пространство полностью преобразится. На этот этап работ благоустройства потратят 98 миллионов рублей, выделенных из Фонда единого института развития в жилищной сфере.

- Проект предусматривает здесь размещение скейт-парка, памп-трека, площадки воркаут, культурно-концертного комплекса, - рассказали в администрации Тамбовской области. - Для обеспечения безопасности создадут систему видеонаблюдения единого паркового комплекса. Для спокойного отдыха обустроят зеленую зону и отдельную территорию с площадками для прогулок, которую соединят со сквером спортивно-тренировочного центра «Тамбов».

На общественных слушаниях представители администрации Тамбова и подрядчика рассказали о предстоящих работах и изменениях. Главный вопрос, который волнует жителей, сохранятся ли зеленые насаждения и деревья. Проект предусматривает на их месте строительство катка. Однако с учетом пожеланий людей в него могут быть внесены коррективы. Так, решено оценить состояние деревьев с помощью специалистов. Вырубке будут подлежать только те из них, которые признают старыми и больными. Оценку деревьев специалисты проведут вместе с местными жителями и волонтерами в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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