Тамбовский пенсионер купил поддельных монет на 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-25T17:39:34+03:00

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Тамбовские полицейские поймали мошенника, который в начале июня обманул 60-летнего жителя областного центра. Тогда к стражам порядка с заявлением обратился пенсионер, который попросил провести экспертизу купленной им коллекции. Как выяснилось, накануне он приобрел у молодого человека, который представился ему родственником нумизмата, партию якобы «серебряных» монет. Пожилой тамбовчанин поверил аферисту и приобрел коллекцию, заплатив за нее 15 тысяч рублей. После проведенной экспертизы обнаружился обман: вместо серебра на монетах был нанесен слой имитационного красителя.

- Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области по описанным приметам составили словесный портрет подозреваемого и установили круг лиц, которые совершали похожие преступления, - рассказали в УМВД России по Тамбовской области. - В итоге подозрение пало 19-летнего жителя областного центра. Молодой человек задержан. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU