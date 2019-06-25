Тамбовские полицейские задержали водителя грузовика за кражу продуктов для магазина

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-25T18:00:44+03:00

Он похитил товары различных наименований на 10 тысяч рублей

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24 июня в дежурную часть поступило сообщение о краже от руководства одного из супермаркетов Тамбова. Полицейские прибыли в магазин на улицу Запрудную и установили, что при отгрузке товара в одном из грузовиков обнаружилась недостача.

Сотрудники полиции установили круг лиц, у которых был доступ к товару. В итоге был задержан подозреваемый в хищении - 25-летний водитель грузовика. В полиции он сознался в краже.

- Как оказалось, парень совершил кражу продуктов различных наименований 23 июня на общую сумму около 10 тысяч рублей. Теперь молодому человеку придется возместить причиненный магазину материальный ущерб, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее задержанный уже имел проблемы с законом.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU