2019-06-25T18:00:44+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали водителя грузовика за кражу продуктов для магазина

Он похитил товары различных наименований на 10 тысяч рублей
Ирина БУРЯКОВА
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24 июня в дежурную часть поступило сообщение о краже от руководства одного из супермаркетов Тамбова. Полицейские прибыли в магазин на улицу Запрудную и установили, что при отгрузке товара в одном из грузовиков обнаружилась недостача.

Сотрудники полиции установили круг лиц, у которых был доступ к товару. В итоге был задержан подозреваемый в хищении - 25-летний водитель грузовика. В полиции он сознался в краже.

- Как оказалось, парень совершил кражу продуктов различных наименований 23 июня на общую сумму около 10 тысяч рублей. Теперь молодому человеку придется возместить причиненный магазину материальный ущерб, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Ранее задержанный уже имел проблемы с законом.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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