В Тамбовской области недалеко от станции Рада загорелся лес
25 июня в Тамбовском районе, в 6 километрах от станции Рада начался лесной пожар. По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в 15 часов 25 минут. Известно, что огонь охватил лес на площади 0,02 га.
- На место выехали оперативная группа Тамбовского гарнизона, одно отделение ПЧ–5, пожарный поезд станции Тамбов и три отделения Тамбовского лесничества Тамбовского лесхоза, всего к ликвидации лесного пожара привлекалось 34 человека и 6 единиц техники,- рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Угрозы населённому пункту – станции Рада, которая находилась в 6 км от пожара, не было. Эвакуации людей не потребовалось.
Уже в15 часов 35 минут пожар удалось локализовать, а в 15 часов 55 минут его полностью ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU