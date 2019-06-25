2019-06-25T16:16:05+03:00
Происшествия

Тамбовчанка наткнулась на человеческие останки, копая клумбу для цветов

В земле оказался скелет и череп неизвестной женщины: следователи просят помочь установить ее личность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове во время работ в палисаднике, жительница частного домовладения, расположенного на улице Новикова Прибоя, обнаружила человеческие останки. Это случилось 22 мая, когда женщина вскапывала клумбу под посадку цветов. При проведении работ в земле нашлись фрагменты скелета и череп. Хозяйка дома сообщила о находке в правоохранительные органы, останки забрали на генетическую и судебно-медицинскую экспертизы. Сейчас стали известны результаты исследований.

- Предварительно установлено, что останки принадлежат женщине 30-40 лет, ростом 157-169 сантиметров, давность их захоронения – от 20 до 40 лет, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В это время в указанном доме (до 2008 года) проживал отец женщины, обнаружившей останки, а последние несколько лет - она сама.

В Ленинским МСО города Тамбов СУ СКР по Тамбовской области по факту обнаружения скелетированных человеческих останков возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сейчас следователи устанавливают личность «захороненной» на приусадебном участке женщины, в том числе сравнивают данные о погибшей с людьми, о пропаже которых заявили 20-40 лет назад. В региональном СКР просят помощи и у тамбовчан.

- Всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию в установлении личности женщины и обстоятельств ее гибели следственные органы просят обратиться по телефону: 8-915-670-86-14, - обращаются к горожанам в СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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