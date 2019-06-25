В Тамбове проведут отложенный из-за аварии ремонт водопровода: горожан ждет отключение холодной воды

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-25T15:49:52+03:00

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В областном центре определили новые сроки ремонта запорной арматуры на водоводе, расположенном на ул. Совхозной, 210. Напомним, провести здесь работы коммунальщики планировали 21 июня, но тогда из-за порыва коммуникаций, которые обеспечивают холодным водоснабжением северную часть Тамбова, все силы бросили на устранение крупной аварии. Сейчас к планам по ремонту решили вернуться. Новый срок проведения работ – 26 июня. В этот день, с 10 до 22 часов не будет холодной воды в детском саду «Возрождение», на ул. Советская,198В, на ЦТП и повысительно-насосной станции по ул. Советская,198, в АО «Тепличное» по ул. Хитрова,1 (д.Красненькая), в многоквартирных домах по ул. Советская,198, корпуса Е,Г иД, а также 202 и 202А. также от водоснабжения отключат дома по ул. Совхозная, 210 корпус 1,2,3,4, частные домовладения по ул. Совхозная, 181-205, ул. Хитрова и ул. Зелёная в деревне Красненькая.

В АО «Тамбовские коммунальные системы» предупреждают, что из-за ремонтных работ возможно будет снижено давление холодной воды на верхних этажах домов по ул. Советская 184, 176/11, 178, 180, 161, 163а, 163, 165,165а,167,167а, по ул. 1-я Полковая 32, 34, 36, по ул. 2-я Шацкая 2а,8,35, по ул.Подвойского, 3,5,7,9,11,Пролетарская,210,230,Широкая,4,4 а,6, Мичуринская,42,44, Базарная,178, Пирогова,58,60,62.

- При необходимости на социально-значимые объекты будет организован подвоз воды, - сообщают в АО «Тамбовские коммунальные системы».

ИСТОЧНИК KP.RU