2019-06-25T15:17:40+03:00
Общество

В Мичуринске обсудили новый дизайн сквера на ул. Советской

Жители внесли свои коррективы в благоустройство зеленой зоны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители наукограда поделились своим видением будущего сквераЖители наукограда поделились своим видением будущего сквера
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В Мичуринске обсудили новый дизайн-проект благоустройства сквера на улице Советской. Его горожанам представили в минувший понедельник, 24 июня. Прежний проект вызвал возмущение горожан сразу после начала его реализации – в рамках подготовительных работ в сквере начали пилить деревья.

Как сообщили в администрации наукограда, новым проектом предусмотрена высадка 8-метровых елей у памятника Ленину, за ними - взрослых каштанов. Оговорено, что эти работы предполагается производить не летом, а зимой в подготовленные по специальной технологии ямы, которые до времени высадки будут законсервированы. В остальной части парка (до памятника Н.А. Филиппову) планируется посадка традиционных видов - кленов и лип (в качестве варианта). Во второй части сквера предложено убрать только ветхие аварийные деревья. Со стороны площади им. И.В. Мичурина предполагается установка гранитного яблока. Дорожки предложено замостить плиткой трех цветов. Проектом предусмотрено обустройство «остроконечных» клумб, расширение существующих пешеходных дорожек и мощение новых - перекрестных, а также наличие традиционных для сквера лавочек, фонарей, пандусов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Участники встречи высказали свои пожелания, - рассказали в администрации города Мичуринска. - В частности, предложено оставить ели только вдоль дорожек и не «отсекать» памятник И.В. Ленину, чтобы как и раньше, весь сквер мог «просматриваться». Высказано предложение сделать края клумб не острыми, а округлыми, а также проработать вопрос с однолетними и многолетними насаждениями. С учетом внесенных предложений проект взят за основу. По результатам встречи принято решение сформировать рабочую группу, которую возглавит заместитель главы администрации города Василий Малюков, и организовать общественный контроль на всех этапах проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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