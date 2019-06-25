2019-06-25T13:56:41+03:00
Происшествия

В Тамбове завершили расследование уголовного дела об убийстве почтальона

В жестокой расправе над женщиной обвиняется дочь пенсионерки, которой сотрудница почты несла деньги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Почтальона насмерть забили молоткомПочтальона насмерть забили молотком
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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы села Большое Шереметьево Пичаевского района, которая обвиняется в расправе над сотрудницей почты. 7 марта этого года в полицию района поступило сообщение об исчезновении почтальона – 61-летняя женщина отправилась разносить жителям Большого Шереметьево пенсии, но на работу так и не вернулась. Начались поиски пропавшей женщины.

В этот же день тело почтальона с явными признаками насильственной смерти нашли в чулане рядом с одним из домовладений села. Денег при ней не оказалось. По подозрению в совершении убийства и разбойного нападения задержали 45-летнюю местную жительницу. Женщина долгое время нигде не работала и очень нуждалась в деньгах. Зная, что 6 марта домой к ним придет почтальон с пенсией для матери, у женщины созрел план преступления.

- В этот день после обеда почтальон на террасе дома передала дочери пенсионерки деньги, после чего та нанесла сотруднице почты несколько ударов по голове молотком. От полученных травм головы сотрудница почты сразу скончалась, - рассказали в СУ СКР по тамбовской области. - Убедившись, что женщина мертва, обвиняемая обыскала ее вещи и, обнаружив среди них деньги, предназначенные для пенсионных выплат, в размере более 50 тысяч рублей, похитила их на свои нужды. Тело жертвы злоумышленница перенесла в чулан и накрыла его вещами. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото СУ СКР по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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