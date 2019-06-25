Тамбовские полицейские задержали "сумочного" вора

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-25T13:55:00+03:00

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24 июня в полицию обратилась 64-летняя жительница Уваровского района. Женщина рассказала, что у нее украли деньги из сумки. Стражи порядка выяснили, что потерпевшая оставила суку без присмотра в одном из учреждений и оттуда исчезли 3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в этой краже. Им оказался 37-летний житель села Павлодар.

- Похищенные деньги изъяты и возвращены законной владелице. Задержанного доставили в отдел полиции для дачи показаний, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Выяснилось, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU