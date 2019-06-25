2019-06-25T13:15:46+03:00
Общество

Ветеран ВОВ из Тамбовской области получила трактор в подарок от президента России

Мечта Анастасии Ратчиной сбылась
Ксения АЛЕШИНА
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Пенсионерка написала уже второе письмо президентуПенсионерка написала уже второе письмо президенту
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Владимир Путин подарил минитрактор заслуженному ветерану ВОВ и труда Анастасии Ратчиной, проживающей в Тамбовской области. Пенсионерка еще в прошлом году обращалась к президенту РФ с просьбой снабдить ее спецтехнкой, чтобы земля не зарастала бурьяном, а внуки не уезжали на заработки и оставались в селе.

В этом году пожилая женщина вновь написала письмо главе государства и была на этот раз услышана. Президент откликнулся на просьбу ветерана и дал распоряжение соответствующему органу. Производитель спецтехники из Челябинской области бесплатно собрал для пенсионерки трактор.

Анастасия Степановна 47 проработала в колхозе на Тамбовщине, пройдя трудовой путь от доярки до заведующей фермой. В послевоенные года женщина выживала как могла: работала без выходных и отпусков за еду или небольшую зарплату. Супруг ее погиб героем на фронте, после его смерти она одна воспитывала троих детей.

Фото: уралец.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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