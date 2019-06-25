На Тамбовщине мотоциклист пострадал в ДТП
Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия
Авария произошла в Первомайском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 24 июня в шесть часов вечера на 3-м километре автодороги «Каспий-Новоархангельское» в Первомайском районе. 46-летний мужчина на мотоцикле «Хонда», не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Лада Гранта», и врезался в него. Отечественной легковушкой управлял 47-летний водитель.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия, - прокоментировал и в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU