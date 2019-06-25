2019-06-25T11:39:14+03:00
Происшествия

На Тамбовщине мотоциклист пострадал в ДТП

Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Первомайском районеАвария произошла в Первомайском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 24 июня в шесть часов вечера на 3-м километре автодороги «Каспий-Новоархангельское» в Первомайском районе. 46-летний мужчина на мотоцикле «Хонда», не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Лада Гранта», и врезался в него. Отечественной легковушкой управлял 47-летний водитель.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия, - прокоментировал и в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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