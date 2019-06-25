Выпускник из Тамбова стал дважды стобалльником по ЕГЭ
Впервые в истории Политехнического лицея ТГТУ выпускник этого учебного заведения набрал сразу по двум предметам за ЕГЭ по 100 баллов. Даниилу Белопольских покорилась профильная математика и физика.
По словам дважды стобалльника, тяга к точным наукам у него была еще с детства. Благодаря упорству и целеустремленности, а также профессионализму педагогов, молодой человек справился с экзаменами без проблем.
- ЕГЭ дались мне легко, как-будто обычную контрольную писал, - говорит Даниил. - Однако экзамен проходил строго, было много проверяющих, которые следили за порядком.
Сейчас Даниил Белопольских вместе со своими одноклассниками готовится к выпускному вечеру, который состоится 28 июня. После получения аттестата о среднем образовании парень планирует подавать документы в Московский физико-технический институт на кафедру, связанную с прикладной математикой или физикой.
Фото из личного архива Даниила Белопольских
ИСТОЧНИК KP.RU