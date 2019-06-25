Выпускник из Тамбова стал дважды стобалльником по ЕГЭ

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-25T17:40:02+03:00

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Впервые в истории Политехнического лицея ТГТУ выпускник этого учебного заведения набрал сразу по двум предметам за ЕГЭ по 100 баллов. Даниилу Белопольских покорилась профильная математика и физика.

По словам дважды стобалльника, тяга к точным наукам у него была еще с детства. Благодаря упорству и целеустремленности, а также профессионализму педагогов, молодой человек справился с экзаменами без проблем.

- ЕГЭ дались мне легко, как-будто обычную контрольную писал, - говорит Даниил. - Однако экзамен проходил строго, было много проверяющих, которые следили за порядком.

Сейчас Даниил Белопольских вместе со своими одноклассниками готовится к выпускному вечеру, который состоится 28 июня. После получения аттестата о среднем образовании парень планирует подавать документы в Московский физико-технический институт на кафедру, связанную с прикладной математикой или физикой.

Фото из личного архива Даниила Белопольских

ИСТОЧНИК KP.RU