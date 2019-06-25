2019-06-25T17:40:02+03:00
Общество

Выпускник из Тамбова стал дважды стобалльником по ЕГЭ

Даниил Белопольских показал наивысший результат по профильной математике и физике
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Парень впервые в истории Политехнического лицея ТГТУ показал такой результатПарень впервые в истории Политехнического лицея ТГТУ показал такой результат
Изменить размер текста:

Впервые в истории Политехнического лицея ТГТУ выпускник этого учебного заведения набрал сразу по двум предметам за ЕГЭ по 100 баллов. Даниилу Белопольских покорилась профильная математика и физика.

По словам дважды стобалльника, тяга к точным наукам у него была еще с детства. Благодаря упорству и целеустремленности, а также профессионализму педагогов, молодой человек справился с экзаменами без проблем.

- ЕГЭ дались мне легко, как-будто обычную контрольную писал, - говорит Даниил. - Однако экзамен проходил строго, было много проверяющих, которые следили за порядком.

Сейчас Даниил Белопольских вместе со своими одноклассниками готовится к выпускному вечеру, который состоится 28 июня. После получения аттестата о среднем образовании парень планирует подавать документы в Московский физико-технический институт на кафедру, связанную с прикладной математикой или физикой.

Фото из личного архива Даниила Белопольских

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские полицейские задержали водителя грузовика за кражу продуктов для магазина
Тамбовский пенсионер купил поддельных монет на 15 тысяч рублей
В Тамбовской области недалеко от станции Рада загорелся лес
Из Ласковского карьера достали тело тамбовчанина, утонувшего 4 дня назад
Тамбовчанка наткнулась на человеческие останки, копая клумбу для цветов
В Тамбове проведут отложенный из-за аварии ремонт водопровода: горожан ждет отключение холодной воды
В Мичуринске обсудили новый дизайн сквера на ул. Советской
Полицейские вернули похищенные деньги тамбовчанке
Тамбовские полицейские задержали "сумочного" вора
В Тамбове завершили расследование уголовного дела об убийстве почтальона
Клещи за неделю покусали более 140 тамбовчан
Ветеран ВОВ из Тамбовской области получила трактор в подарок от президента России
В Тамбовской области женщина украла детскую коляску, оставленную без присмотра
На Тамбовщине мотоциклист пострадал в ДТП
В Тамбовской области тонущая женщина чудом избежала смерти
В Тамбовской области работник автомастерской угнал «Тойоту Камри»
Житель Тамбовской области убил приятеля и спрятался в погребе
Жительница Тамбовщины, решив сдать квартиру, лишилась 43 тысяч рублей
В Тамбовской области двое детей попали под колеса авто
Тамбовчан приглашают на универсальную ярмарку
Полицейские задержали тамбовчанку, не вернувшую кредит на 80 тысяч рублей