В Тамбовской области тонущая женщина чудом избежала смерти

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-25T11:11:22+03:00

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22 июня на пляже в поселке Прямица Кирсановского района, который располагается на реке Ворона, едва не произошло ЧП. Здесь отдыхали две местные жительницы. В какой-то момент одна из них отплыла очень далеко от берега, а вторая в этот момент оставалась на берегу. Внезапно женщина, находившаяся в воде, начала тонуть. При этом, по словам очевидцев, она не кричала и не звала на помощь. Вероятно, купальщица переоценила свои силы и стала уходить под воду. К счастью, в это время на пляже находился 47-летний местный житель Александр Щербаков. Мужчина понял, что в воде происходит что-то неладное: к этому моменту тонущая женщина ушла с головой под воду, над поверхностью оставались лишь ее руки. Александр Владимирович сразу бросился в воду, вытащил бездыханную односельчанку на берег и оказал ее первую помощь, да настолько профессионально, что прибывшие на место медики скорой помощи, не нашли серьезных оснований для госпитализации женщины. Ей дали рекомендации и отправили домой.

- Мой отец всегда готов придти на помощь людям, - рассказывает его сын Александр Щербаков. – И он не первый раз становится очевидцем ЧП на воде, как-то он также спас маленькую девочку. Александр Щербаков, который сейчас работает следователем регионального СКР, признается, что во многом на выбор его профессии повлиял именно его отец – своим примером никогда не проходить мимо чужой беды.

Фото из архива Александра Щербакова

ИСТОЧНИК KP.RU