2019-06-25T11:00:21+03:00
Происшествия

В Тамбовской области работник автомастерской угнал «Тойоту Камри»

Полицейские разыскали и машину, и угонщика
Ирина БУРЯКОВА
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24 июня в полицию поступило сообщение от жителя поселка Пригородный Моршанского района. Мужчина рассказал об угоне автомобиля. После просмотра записи камеры видеонаблюдения, установленной в помещении автомастерской, откуда была угнана иномарка, полицейские установили личность подозреваемого.

- Им оказался работник сервиса, который решил покататься на отремонтированной «Тойоте Камри», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - 44-летнего жителя села Сокольники доставили в полицию, где он дал признательные показания.

Автомобиль стражи порядка возвратили потерпевшему, а в отношении угонщика возбудили уголовное дело по статье 166 - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

- Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - отметили в ведомстве. - Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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