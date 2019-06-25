Житель Тамбовской области убил приятеля и спрятался в погребе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-25T10:36:07+03:00

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Вечером 21 июня в Мичуринске во дворе дома по улице Январской обнаружили тело 31-летнего мужчины с явным признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении этого преступления стражи порядка задержали 46-летнего знакомого погибшего.

- В ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, подозреваемый нанес потерпевшему два удара ножом в область грудной клетки, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений мужчина сразу скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - До задержания сотрудниками полиции злоумышленник прятался в погребе своего домовладения.

К настоящему времени подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU