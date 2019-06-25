В Тамбовской области двое детей попали под колеса авто

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-25T10:05:26+03:00

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24 июня в Тамбове и области произошло сразу две аварии с участием маленьких велосипедистов. Первая такая авария произошла в областном центре в 14 часов 55 минут на нерегулируемом перекрестке улиц Никифоровская и Широкая в районе дома № 40«А». Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-11193 наехал на семилетнего мальчика-велосипедиста который выехал с прилегающей территории. В результате аварии ребенок получил травмы. Помощь ему оказали в Детской областной больнице. Также 24 июня примерно в четыре часа вечера около дома №2 микрорайона Молодежный города Уварово на 12-летнего велосипедиста наехала 28-летняя женщина-водитель, которая управляла автомобилем «KIA SPECTRA». В момент аварии подросток выехал на пешеходный переход.

- В результате аварии велосипедиста доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Детям потребовалась помощь медиковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU