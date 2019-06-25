2019-06-25T10:14:10+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовщины, решив сдать квартиру, лишилась 43 тысяч рублей

Она разместила объявление в интернете
Ирина БУРЯКОВА
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50-летняя жительница города Кирсанова, сдающая жилье в аренду, стала жертвой мошенников. Так, накануне ей позвонил мужчина, прочитавший ее объявление в интернете, и сказал, что желает арендовать квартиру на долгий срок. Он готов был внести задаток на банковскую карту женщины.

Настойчивость незнакомца в процессе разговора позволила ему узнать код доступа к онлайн-услугам банка - в результате никакого задатка за жилье женщина не получила. Более того, с ее банковского счета было похищено 43 тысячи рублей. Обманутая жительница Кирсанова обратилась в полицию.

- Проведенная проверка показала, что мошенник звонил с телефона, зарегистрированного на территории Челябинской области, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Пострадавшая опрошена, изъяты скриншоты сообщений, которыми обменивались незнакомец и хозяйка квартиры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Устанавливается личность звонившего и его местонахождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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