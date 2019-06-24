Тамбовчан приглашают на универсальную ярмарку

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-24T18:04:40+03:00

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В Тамбове с 25 по 29 июня на улице Коммунальной, в районе домов 13-21/7, пройдет универсальная тематическая предпраздничная ярмарка, посвященная Дню молодежи. Участие в ней примут производственные и торговые предприятия регионов ЦФО и Республики Беларусь, реализующие продовольственные и непродовольственные товары.

На ярмарке тамбовчане смогут приобрести колбасные и мясные изделия, кондитерскую продукцию, рыбу, различные сорта твердого и мягкого сыра, восточные пряности, орехи, сухофрукты, мед. Ярмарка будет работать с 9.00 до 19.00.

- Продавцам на бесплатной основе будет предоставлено 60 мест для продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. Участники обязаны обеспечить качество, безопасность и наличие сопроводительной документации на продукцию, предназначенную для реализации на ярмарке, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU