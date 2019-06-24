2019-06-24T17:31:29+03:00
Происшествия

Полицейские задержали тамбовчанку, не вернувшую кредит на 80 тысяч рублей

Женщина созналась в мошенничестве
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбове в одну из финансовых организаций зашла 39-летняя женщина, которая решила взять кредит. Она предоставила ложные сведения о себе при оформлении кредита на 80 тысяч рублей. И в назначенное время деньги не вернула, на звонки не отвечала. После этого сотрудники кредитной организации обратились в правоохранительные органы. Полицейские задержали 39-летнюю неплательщицу.

- Она созналась в мошенничестве и пояснила, что успела потратить все полученные преступным путем деньги. Теперь ей придется возместить материальный ущерб из своего кошелька, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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