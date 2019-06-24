Экс-директора сельхозорганизации на Тамбовщине будут судить за уклонение от уплаты 11 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-24T16:39:18+03:00

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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего бывшего директора сельскохозяйственной организации в Жердевском районе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией».

По версии следствия, обвиняемый умышленно вносил в книги покупок организации, которую возглавлял, сведения о не имевших места в действительности финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами. Исходя из этих заведомо ложных данных, руководитель включал в налоговые декларации информацию о наличии налоговых вычетов, влияющих на правильность исчисления НДС. В итоге ему удалось уклонился от уплаты НДС за 3, 4 кварталы 2016 года на сумму около 11 миллионов рублей. Преступление выявлено при участии сотрудников регионального УМВД России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Ранее за совершение аналогичного налогового преступления обвиняемый уже был привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU