2019-06-24T16:18:23+03:00
Происшествия

Воронежец воровал из тамбовских магазинов цифровую технику

Стражи порядка задержали злоумышленника
Ирина БУРЯКОВА
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22 июня в дежурную часть поступило сообщение о краже из магазина в Тамбове. Просматривая видеозапись камеры наблюдения, один из администраторов торговой точки, что на бульваре Энтузиастов, заметил подозрительное поведение покупателя. Тот взял с прилавка часть дорогостоящего компьютера и проследовал мимо кассы, не оплатив покупку.

- Подобный инцидент с участием того же фигуранта в тот же день был зарегистрирован видеотехникой и другого магазина виртуальной аппаратуры, расположенного внутри тамбовского торгового центра, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В ходе розыска сотрудники тамбовской полиции совместно с воронежскими коллегами установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Воронежа.

- После осуществления краж в Тамбове он уехал в Воронеж, где продал похищенное неизвестному лицу. Похититель задержан, дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - отметили в ведомстве. - Виновному грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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