2019-06-24T15:20:57+03:00
Экономика

В Тамбовской области 14 фермеров получили господдержку - 60 миллионов рублей

Эти средства должны пойти на разведение крупного рогатого скота, ягодоводство и производство куриных яиц
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиФото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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Две семейные животноводческие фермы и двенадцать начинающих фермеров Тамбовской области получили государственную поддержку. Всего между ними распределено более 60 миллионов рублей. Торжественное вручение сертификатов состоялось сегодня в региональном управлении сельского хозяйства.

Тамбовские фермеры будут заниматься разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления, ягодоводством и производством куриных яиц. На поддержку начинающих фермеров выделено 30 миллионов рублей. На развитие семейных животноводческих ферм - свыше 30 миллионов рублей. Самую крупную грантовую поддержку - 27 миллионов - получил фермер Михаил Кулеш.

- Вот уже несколько лет этот фермер развивает молочное животноводство в Токаревском районе. На сегодняшний день в хозяйстве 40 коров. С помощью государственной поддержки планирует довести поголовье до 300 коров. Средства гранта также пойдут на закупку необходимой техники и строительство помещений, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - В течение двух лет фермер обязуется полностью реализовать проект, создав в хозяйстве 20 рабочих мест.

Есть у фермера и планы на будущее - организовать свою линию переработки молока, производить творог, сыр, кисломолочные продукты. А пока у Михаила Кулеша есть договоренность с тамбовскими молочными комбинатами, которые готовы брать продукцию на переработку.

- Мы поддерживаем в первую очередь те сельхознаправления, по которым нашей области нужно наращивать производство, - говорит начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области, Александр Аксенов. - Это производство молока, мяса, плодов и ягод, куриных яиц.

Александр Аксенов поздравил грантополучателей и напомнил сельхозпроизводителям об ответственности за нецелевое использование государственных средств.

Господдержка направлена на увеличение производства сельхозпродукции в Тамбовской области и организацию дополнительных рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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