В Тамбовской области мужчину осудили за покупку краденого телефона

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-24T14:39:06+03:00

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В городе Кирсанов суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК РФ «Приобретение имущества заранее не обещанное, заведомо добытого преступным путем».

Как установлено судом, знакомый обвиняемого в его присутствии открыто похитил сотовый телефон стоимостью более 7,5 тысяч рублей. Через какое-то время обвиняемый купил у злоумышленника этот мобильник за 500 рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил скупщика к наказанию в виде 80 часов обязательных работ. Ранее приговором суда похититель телефона приговорен к 2 годам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU