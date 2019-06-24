21-летняя тамбовчанка воровала кошельки на остановках

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-24T14:18:58+03:00

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В Тамбове 21-летняя местная жительница подозревается в двух эпизодах кражи кошельков на остановках общественного транспорта в областном центре. Так, днем, 22 июня, на улице Гастелло на остановке «Елецкая» молодая девушка украла из сумочки 34-летней женщины кошелек и убежала. Догнать ее не получилось.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали воровку. Ей оказалась 21-летняя тамбовчанка. Девушку доставили в отдел внутренних дел. При ее досмотре стражи порядка нашли два чужих кошелька, в одном из которых находилось 3,5 тысячи рублей.

- Сотрудниками полиции были опрошены подозреваемая, потерпевшая, установлены и опрошены очевидцы совершения кражи. В отношении 21-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В процессе его расследования установлено, что в этот же день подозреваемая совершила еще одну кражу. На остановке общественного транспорта «Европа» на улице Рылеева города Тамбова она незаметно вытащила из сумочки 68-летней тамбовчанки кошелек, в котором находилось 2300 рублей. Похищенный кошелек был также опознан хозяйкой, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

Девушку поместили в изолятор УМВД. В настоящее время решается вопрос о ее аресте. Устанавливаются другие эпизоды краж, к которым она может быть причастна. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU