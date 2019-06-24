2019-06-24T14:18:58+03:00
Происшествия

21-летняя тамбовчанка воровала кошельки на остановках

Девушку поймали и задержали
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове 21-летняя местная жительница подозревается в двух эпизодах кражи кошельков на остановках общественного транспорта в областном центре. Так, днем, 22 июня, на улице Гастелло на остановке «Елецкая» молодая девушка украла из сумочки 34-летней женщины кошелек и убежала. Догнать ее не получилось.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали воровку. Ей оказалась 21-летняя тамбовчанка. Девушку доставили в отдел внутренних дел. При ее досмотре стражи порядка нашли два чужих кошелька, в одном из которых находилось 3,5 тысячи рублей.

- Сотрудниками полиции были опрошены подозреваемая, потерпевшая, установлены и опрошены очевидцы совершения кражи. В отношении 21-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В процессе его расследования установлено, что в этот же день подозреваемая совершила еще одну кражу. На остановке общественного транспорта «Европа» на улице Рылеева города Тамбова она незаметно вытащила из сумочки 68-летней тамбовчанки кошелек, в котором находилось 2300 рублей. Похищенный кошелек был также опознан хозяйкой, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

Девушку поместили в изолятор УМВД. В настоящее время решается вопрос о ее аресте. Устанавливаются другие эпизоды краж, к которым она может быть причастна. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчан приглашают на универсальную ярмарку
Полицейские задержали тамбовчанку, не вернувшую кредит на 80 тысяч рублей
Прокуратура проведет проверку по факту коммунальной аварии на севере Тамбова
Экс-директора сельхозорганизации на Тамбовщине будут судить за уклонение от уплаты 11 млн рублей налогов
Воронежец воровал из тамбовских магазинов цифровую технику
Микрорайон на севере Тамбова останется без электричества
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из частного дома
В Тамбовской области 14 фермеров получили господдержку - 60 миллионов рублей
Тамбовский ветеран ВОВ празднует свое 101-летие
В Тамбовской области мужчину осудили за покупку краденого телефона
Тамбовские полицейские уничтожают наркосодержащие растения
В Котовске девушка за рулем «Рено Логан» врезалась в столб
Тамбовчанка лишилась 10 тысяч рублей, поверив мошеннику
В Тамбовском районе 6-летняя девочка и женщина получили травмы в аварии
28-летний москвич утонул в Тамбовской области
В Тамбовской области водитель «пятерки» погиб при столкновении с автобусом
Молодежь Тамбовщины ждет праздник: концерты, спортивные турниры и многое другое
Два мотоциклиста погибли в авариях на Тамбовщине
На Тамбовщине ожидаются грозы
В Тамбовской области готовят музыкальную премьеру спектакля «Калина красная»
Вода вернулась в дома жителей севера Тамбова