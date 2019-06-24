Тамбовские полицейские уничтожают наркосодержащие растения

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-24T13:53:12+03:00

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В регионе полицейские проводят операцию «Мак-2019». За несколько дней сотрудники наркоконтроля регионального УМВД выявили уже пять фактов незаконного оборота наркотиков.

Так, 21 июня в селе Хоботец-Васильевское Первомайского района на приусадебном участке местной жительницы стражи порядка обнаружили 37 растений культивированного мака.

- Содержащие наркотические вещества растения скошены для пресечения дальнейшего разрастания. С хозяйкой приусадебного участка проведена профилактическая беседа о недопущении дальнейших нарушений закона. Кусты мака направлены на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение - о привлечении женщины к административной или уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В этот же день в Тамбове на Рубежном проезде полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков остановили автомобиль «Лада Гранта». У одного из пассажиров в кармане брюк они обнаружили сверток с марихуаной весом 12 граммов. Также в этот же день в селе Перикса Сампурского района у 30-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили пакет с 200 граммами невысушенной марихуаны.

23 июня в Тамбове на улице Никифоровской стражи порядка обратили внимание на подозрительного молодого человека. При досмотре у парня обнаружили синтетический наркотик.

Кроме того, в областном центре полицейские выявили и уничтожили более 500 кустов дикорастущей конопли. Наркосодержащие растения были обнаружены в ходе рейда.

- По всем фактам обнаружения наркотических средств проводятся проверки, люди, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков, после проведения экспертизы изъятых наркосодержащих веществ будут привлекаться к ответственности, - подчеркнули в ведомстве.

В УМВД по Тамбовской области круглосуточно работает телефон доверия 79-09-54, куда можно сообщить информацию о произрастании наркосодержащих растений или об иных фактах незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU