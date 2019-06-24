2019-06-24T13:22:48+03:00
Происшествия

В Котовске девушка за рулем «Рено Логан» врезалась в столб

Пострадали водитель легковушки и трехлетний мальчик
Ксения АЛЕШИНА
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Пострадавших отвезли в больницуПострадавших отвезли в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую пятницу, 21 июня, в 23:11 на улице 9-й Пятилетки около дома №2 города Котовска. Автомобиль «Рено Логан», 21-летняя девушка-водитель которого не справилась с управлением, врезалась в опору линии теплотрассы.

- В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир, трехлетний мальчик, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения, - прокомментировали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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