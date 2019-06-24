2019-06-24T12:19:47+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе 6-летняя девочка и женщина получили травмы в аварии

Легковой автомобиль слетел в кювет
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло неподалеку от села Покрово-ПригородноеДТП произошло неподалеку от села Покрово-ПригородноеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На полевой дороге рядом с селом Покрово-Пригородное Тамбовского района, 23 июня, в половину седьмого вечера, 52-летний водитель автомобиля «Рено Логан» допустил занос машины, после чего она слетела в кювет.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадали пассажиры легковушки, 43-летняя женщина и шестилетняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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