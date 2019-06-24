Тамбовчанка лишилась 10 тысяч рублей, поверив мошеннику

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-24T12:57:23+03:00

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21 июня на телефон 71-летней жительнице Тамбова поступил звонок от неизвестного. Злоумышленник представился сотрудником полиции и рассказал, что у внука пенсионерки серьезные проблемы с законом, парень что-то натворил и его могут надолго посадить в тюрьму. Шокированная тамбовчанка даже не стала перезванивать родственникам, мошенник велел не класть трубку и выполнить все его указания. Поверив аферисту на слово, женщина перевела на неизвестный счет 10 тысяч рублей через терминал оплаты на улице Маркса. Злоумышленник обещал, что внука отпустят, как только будет перевод денег. После этого мошенник уже не выходил на связь.

Позже пенсионерка поговорила с родственниками и поняла, что стала жертвой мошенничества, оказалось, что внук ни в какие «темные» истории не попадал. Потерпевшая обратилась в органы правопорядка.

- Установлено, что мошенник звонил с территории Липецкой области. В настоящее время ведется розыска злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU