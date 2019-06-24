28-летний москвич утонул в Тамбовской области
Мужчина нырнул и не выбрался на берег
Мужчина нырнул и исчез
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21 июня в Тамбовской области погиб 28-летний житель столичного региона. ЧП произошло около 17 часов в канале реки Цна у деревни Перикса. Мужчина зашел в воду и на берег больше не вернулся. Тело погибшего из воды достали водолазы. Известно, что москвич приехал в Периксу, чтобы отдохнуть у родственников.
- По факту гибели человека на воде в Тамбовском МСО СУ СК России начата доследственная проверка, - пояснили в СКР по региону.
Фото СУ СКР по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU