2019-06-24T12:10:07+03:00
Происшествия

28-летний москвич утонул в Тамбовской области

Мужчина нырнул и не выбрался на берег
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мужчина нырнул и исчезМужчина нырнул и исчез
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21 июня в Тамбовской области погиб 28-летний житель столичного региона. ЧП произошло около 17 часов в канале реки Цна у деревни Перикса. Мужчина зашел в воду и на берег больше не вернулся. Тело погибшего из воды достали водолазы. Известно, что москвич приехал в Периксу, чтобы отдохнуть у родственников.

- По факту гибели человека на воде в Тамбовском МСО СУ СК России начата доследственная проверка, - пояснили в СКР по региону.

Фото СУ СКР по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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