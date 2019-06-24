2019-06-24T11:37:37+03:00
Происшествия

В Тамбовской области водитель «пятерки» погиб при столкновении с автобусом

Мужчине было 60 лет
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Уваровском районеАвария произошла в Уваровском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 23 июня в 18:20 на 10-м километре автодороги «Каспий-М. Алабушка-Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Уваровского района. Автомобиль «ВАЗ-2105», 60-летний водитель которого по неустановленной причине выехал на встречную полосу, столкнулся с автобусом «ПАЗ-32054», под управлением 41-летнего мужчины.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП водитель «пятерки» скончался на месте происшествия до приезда медиков, а 59-летний пассажир автобуса получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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