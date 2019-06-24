Молодежь Тамбовщины ждет праздник: концерты, спортивные турниры и многое другое

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-24T11:15:28+03:00

А в Мичуринске это событие будут отмечать даже несколько дней

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27 июня в России отмечают День молодежи. В честь этого события в Тамбове и Мичуринске пройдут различные мероприятия для молодого поколения. Так, юных жителей областного центра в 17:30 приглашают на площадь Музыки. Там пройдет антинаркотическая акция и награждение лучших специалистов среди молодежи, будут также работать интерактивные площадки. А в 20:00 начнется концертная программа. На сцену выйдут тамбовские группы, а хедлайнером вечера станет автор-исполнитель песен и видеоблогер, участница ряда музыкальных проектов - «Главная сцена», «Новая волна» и др. - Люся Чеботина.

В Мичуринске День молодежи 27 июня начнется в 9 утра турниром по футболу среди подростков на стадионе «Локомотив». В 11 часов в администрации города будут чествовать лучшую молодежь наукограда.

Продолжится праздник 29 июня - в 10 утра на площади Мичурина стартует открытый турнир по стритболу. В 11 часов в Парке культуры и отдыха праздничный блиц-турнир проведут шахматисты.

- В полдень горожан ждет познавательная программа «Волшебный мир воображения», а в 18:30 - вечерняя программа «Молод-жь у руля». В 16 часов здесь же пройдут соревнования по фрироупу, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. -В 17 часов всех любителей футбола приглашает стадион «Олимп»: в рамках чемпионата Тамбовской области по футболу состоится матч футбольных команд Мичуринска и Котовска.

В 20 часов на площади Мичурина горожан соберет вечерний праздничный концерт, который завершится в 22:30 праздничным фейерверком.

А 30 июня на волейбольных площадках у реки Лесной Воронеж состоится турнир по пляжному волейболу.

ИСТОЧНИК KP.RU