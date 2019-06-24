2019-06-24T11:15:28+03:00
Общество

Молодежь Тамбовщины ждет праздник: концерты, спортивные турниры и многое другое

А в Мичуринске это событие будут отмечать даже несколько дней
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 июня в России отмечают День молодежи. В честь этого события в Тамбове и Мичуринске пройдут различные мероприятия для молодого поколения. Так, юных жителей областного центра в 17:30 приглашают на площадь Музыки. Там пройдет антинаркотическая акция и награждение лучших специалистов среди молодежи, будут также работать интерактивные площадки. А в 20:00 начнется концертная программа. На сцену выйдут тамбовские группы, а хедлайнером вечера станет автор-исполнитель песен и видеоблогер, участница ряда музыкальных проектов - «Главная сцена», «Новая волна» и др. - Люся Чеботина.

В Мичуринске День молодежи 27 июня начнется в 9 утра турниром по футболу среди подростков на стадионе «Локомотив». В 11 часов в администрации города будут чествовать лучшую молодежь наукограда.

Продолжится праздник 29 июня - в 10 утра на площади Мичурина стартует открытый турнир по стритболу. В 11 часов в Парке культуры и отдыха праздничный блиц-турнир проведут шахматисты.

- В полдень горожан ждет познавательная программа «Волшебный мир воображения», а в 18:30 - вечерняя программа «Молод-жь у руля». В 16 часов здесь же пройдут соревнования по фрироупу, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. -В 17 часов всех любителей футбола приглашает стадион «Олимп»: в рамках чемпионата Тамбовской области по футболу состоится матч футбольных команд Мичуринска и Котовска.

В 20 часов на площади Мичурина горожан соберет вечерний праздничный концерт, который завершится в 22:30 праздничным фейерверком.

А 30 июня на волейбольных площадках у реки Лесной Воронеж состоится турнир по пляжному волейболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчан приглашают на универсальную ярмарку
Полицейские задержали тамбовчанку, не вернувшую кредит на 80 тысяч рублей
Прокуратура проведет проверку по факту коммунальной аварии на севере Тамбова
Экс-директора сельхозорганизации на Тамбовщине будут судить за уклонение от уплаты 11 млн рублей налогов
Воронежец воровал из тамбовских магазинов цифровую технику
Микрорайон на севере Тамбова останется без электричества
Тамбовские полицейские раскрыли кражу из частного дома
В Тамбовской области 14 фермеров получили господдержку - 60 миллионов рублей
Тамбовский ветеран ВОВ празднует свое 101-летие
В Тамбовской области мужчину осудили за покупку краденого телефона
21-летняя тамбовчанка воровала кошельки на остановках
Тамбовские полицейские уничтожают наркосодержащие растения
В Котовске девушка за рулем «Рено Логан» врезалась в столб
Тамбовчанка лишилась 10 тысяч рублей, поверив мошеннику
В Тамбовском районе 6-летняя девочка и женщина получили травмы в аварии
28-летний москвич утонул в Тамбовской области
В Тамбовской области водитель «пятерки» погиб при столкновении с автобусом
Два мотоциклиста погибли в авариях на Тамбовщине
На Тамбовщине ожидаются грозы
В Тамбовской области готовят музыкальную премьеру спектакля «Калина красная»
Вода вернулась в дома жителей севера Тамбова