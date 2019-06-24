Два мотоциклиста погибли в авариях на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-24T10:37:26+03:00

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В Тамбовской области в минувшее воскресенье, 23 июня, в ДТП погибли два мотоциклиста. Первая авария произошла в 2 часа 10 минут на 97-м километре автодороги М6 «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов» в Мордовском районе. Автомобиль «Lada-217030», за рулем которого находился 26-летний водитель, столкнулся с движущимся впереди мотоциклом «ИЖ П-5», под управлением 27-летнего молодого человека. От удара транспортные средства вынесло за пределы проезжей части, после чего они перевернулись. По информации УГИБДД по Тамбовской области, водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

За рулем легковушки находился 26-летний водительФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Вторая авария произошла в 3 часа 40 минут на улице Колхозной в районе дома №11 села Шехмань Петровского района. 25-летний водитель мотоцикла «Иж-Планета» не справился с управлением и перевернулся. Региональное УГИБДД сообщает, что в результате ДТП парень был доставлен в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», где впоследствии скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU