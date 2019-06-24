На Тамбовщине ожидаются грозы

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-24T10:01:29+03:00

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По данным Тамбовского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 24 по 26 июня в регионе по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность (V класс). Кроме того, с сегодняшнего дня на Тамбовщине синоптики прогнозируют изменение погоды.

- 24 июня будет переменная облачность, днем в отдельных районах пройдут умеренные дожди, местами грозы. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 градусов, днем 28-33, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области. - В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните в Службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101.

Уже завтра, во вторник, по информации синоптиков, температура воздуха немного опустится - до 26 градусов, а в среду - до 23.

ИСТОЧНИК KP.RU