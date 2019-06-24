2019-06-24T09:27:11+03:00
Общество

В Тамбовской области готовят музыкальную премьеру спектакля «Калина красная»

Показ состоится в новом театральном сезоне
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В Мичуринском драматическом театре приступили к работе над новым спектаклем «Блудный сын» по киноповести Василия Шукшина «Калина красная». Постановка приурочена к 90-летнему юбилею этого актера, режиссера и писателя. Над спектаклем работает главный режиссер театра Николай Елесин.

- Когда в среде профессионального сообщества кинокритиков пытались определить жанр фильма «Калина Красная», один из кинокритиков назвал его песней. И действительно в самой структуре киноповести музыка играет очень важную роль..., - цитирует пресс-служба администрации Тамбовской области Николая Елесина. - Это и натолкнуло меня на мысль сделать этот спектакль музыкальной историей, в которой песни героев станут неким откровением их души. Автором музыки является известный композитор Марк Самойлов.

Постановка обещает быть масштабной, так как в ней занята практически вся труппа. Сейчас в театре идет работа по освоению музыкального материала и постановке танцевальных номеров спектакля. Премьера спектакля «Блудный сын» запланирована на октябрь - к открытию 123-го театрального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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