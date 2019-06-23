2019-06-23T22:43:05+03:00
Недвижимость

Вода вернулась в дома жителей севера Тамбова

Из-за коммунальной аварии краны пересохли в домах 55 тысяч горожан
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.
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Специалисту устранили коммунальную аварию на севере Тамбова. Как сообщили в администрации города, по состоянию на 18.00 воскресенья, 23 июня, ЧП на водоводе по ул. Рылеева, 63 полностью ликвидировано. Водовод диаметром 600 мм запущен в работу. Давление в городской централизованной системе водоснабжения нормализовано.

- За период с 17.00 до 18.00 телефонных звонков в адрес Центральной городской диспетчерской не поступало.При наличии проблем с холодным водоснабжением горожанам необходимо обращаться в муниципальное учреждение "Единая городская центральная диспетчерская служба" по телефону 72-03-39, - уточнили в мэрии Тамбова.

Напомним, 21 июня АО «ТКС» сообщило об аварии, которая возникла на водоводе диаметром 600 миллиметров. К ремонту коммунальщики приступили в пятницу, но работы затянулись. Ориентировочно в зону отключения попало 200 многоквартирных домов, порядка 55000 человек. Власти организовали подвоз воды в социальные объекты: больницы, перинатальный центр, коллледж. Затем на улици Селезневская и Бобарыкина, Орехова и Северо-Западная, Вышеславцева и Гиляровского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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