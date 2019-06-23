Семейным парам предлагают соткать ковер Тамбовской области

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-23T15:41:48+03:00

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III областной фестиваль молодых семей «Семейный пикник» пройдет 6 июля в селе Вязовое Жердевского района. Открытие состоится в 10 часов.

«Семейный пикник - 2019» пройдет в режиме интерактивного квеста, где выберут «Лучшую семью региона». Квест будет включать в себя несколько игровых площадок по различным сферам (логика, эрудиция, творчество, спорт и другие). К участию приглашаются семьи в составе: папа, мама и ребенок 7-10 лет.

После квеста начнется «Забег малышей». Он пройдет впервые в рамках фестиваля. Участвовать могут семьи с детьми до 1 года, которые только научились ползать.

Весь день будут работать несколько площадок для гостей фестиваля: детская зона, батуты и аквагрим, гигантская раскраска, выставка рукоделия, семейная фотозона, фудкорт, полевая кухня. В завершении мероприятия участники соткут семейный ковер Тамбовской области.

Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте администрации Жердевского района и на страничках в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU