Главная стела Тамбова будет считать дни до «Чернозёма»

СЕГОДНЯ 18:51 2019-06-22T18:51:11+03:00

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Стела у парка культуры в этом году впервые будет отсчитывать время до рок-фестиваля «Чернозем». В этом году «самое душевное» событие года пройдет с 9 по 11 августа, а значит, до мероприятия осталось всего чуть больше месяца.

В первый день юбилейного фестиваля выступят группы «Ария» и «Алиса», Вадим Самойлов, «Температура Тела», FPG и Louna. 10 августа фестивальный день продолжат «Анимация», «Северный Флот», Amatory и 25/17, а хедлайнерами вечера станут «Пикник» и Гарик Сукачев. В заключительный день на Татарском валу споют «Обе-Рек», «Мураками», «Порнофильмы», а вечером сыграют Княzz, BrainStorm и «Мумий Тролль». В общей сложности перед тамбовчанами и гостями мероприятия выступят 18 групп. Ведущими фестиваля станут вести артист «Квартета И» Александр Демидов, звезда русского MTV Александр Анатольевич и журналист Юрий Дудь.

Фото Михаила Карасева

ИСТОЧНИК KP.RU