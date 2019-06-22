Жители северной части Тамбова остались без воды
Жители северной части Тамбова почти сутки остаются без холодного водоснабжения. 21 июня АО «ТКС» сообщило об аварии, которая возникла на водоводе диаметром 600 миллиметров. К ремонту коммунальщики приступили в пятницу, но работы затянулись и продолжаются до сих пор.
- В настоящее время сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» устраняют повреждения на водоводе по улице Рылеева, - поясняют в администрации города Тамбова. - До вечера водоснабжение будет восстановлено. Организован подвоз воды на социальные объекты: перинатальный центр, колледж, больницы., а также на ул. Никифоровскую, в микрорайоны Солнечный, Радужное, Майский.
ИСТОЧНИК KP.RU