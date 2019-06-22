2019-06-22T13:23:37+03:00
Происшествия

Жители северной части Тамбова остались без воды

Исправить ситуацию коммунальщики обещают к вечеру 22 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жители северной части Тамбова почти сутки остаются без холодного водоснабжения. 21 июня АО «ТКС» сообщило об аварии, которая возникла на водоводе диаметром 600 миллиметров. К ремонту коммунальщики приступили в пятницу, но работы затянулись и продолжаются до сих пор.

- В настоящее время сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» устраняют повреждения на водоводе по улице Рылеева, - поясняют в администрации города Тамбова. - До вечера водоснабжение будет восстановлено. Организован подвоз воды на социальные объекты: перинатальный центр, колледж, больницы., а также на ул. Никифоровскую, в микрорайоны Солнечный, Радужное, Майский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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