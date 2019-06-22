В Тамбове выбрали подрядчика, который отремонтирует сквер на площади Льва Толстого

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-22T13:00:31+03:00

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В Тамбове определились с подрядчиком, который возьмется за ремонт сквера на площади Льва Толстого. Как следует из документации, размещенной на сайте госзакупок, тендер, объявленный муниципальным учреждением «Дирекция благоустройства и озеленения» заинтересовал одну единственную организацию – тамбовскую фирму ООО «Гефест». Снижения стоимости работ при отсутствии конкуренции не произошло. Организация проведет реконструкцию зеленой зоны за предложенные городом 46 миллионов рублей.

Напомним, в сквере на площади Льва Толстого должны отремонтировать фонтан, здесь появятся кустарниковые скульптуры, детский игровой комплекс, столбы с зарядкой USB и многое другое. По условиям контракта завершить работы подрядчик должен до 1 октября этого года.

- Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, - говорится в контракте на ремонт сквера.

ИСТОЧНИК KP.RU