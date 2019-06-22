Строительство гостиницы для посетителей музея-усадьбы Рахманинова спонсирует агропредприятие
В музее-усадьбе композитора Сергея Рахманинова «Ивановка» построят гостиницу, рассчитанную на размещение 55 человек. Средства на возведение объекта выделит частный инвестор – агропредприятие «Уваровская нива». Сообщается, что гостиничный комплекс станет частью инфраструктуры музея-усадьбы «Ивановка». Поскольку гостиница будет располагаться в границах территории достопримечательного места, ее архитектурный облик разработан с учетом сложившегося ландшафта местности.
- При разработке проектной документации на строительство указанного комплекса предложено осуществлять взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия, - рассказали в региональном управлении Госохраны памятников.
ИСТОЧНИК KP.RU