Строительство гостиницы для посетителей музея-усадьбы Рахманинова спонсирует агропредприятие

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-22T12:33:33+03:00

Разместиться в ней смогут 55 человек

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В музее-усадьбе композитора Сергея Рахманинова «Ивановка» построят гостиницу, рассчитанную на размещение 55 человек. Средства на возведение объекта выделит частный инвестор – агропредприятие «Уваровская нива». Сообщается, что гостиничный комплекс станет частью инфраструктуры музея-усадьбы «Ивановка». Поскольку гостиница будет располагаться в границах территории достопримечательного места, ее архитектурный облик разработан с учетом сложившегося ландшафта местности.

- При разработке проектной документации на строительство указанного комплекса предложено осуществлять взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия, - рассказали в региональном управлении Госохраны памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU