На Тамбовщине отремонтируют детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-22T12:24:39+03:00

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В детском поликлиническом отделении Сосновской центральной районной больницы начался масштабный ремонт в рамках проекта «Бережливая поликлиника». До конца лета лечебное учреждение полностью преобразится и станет более комфортным для маленьких пациентов.

- В рамках ремонта в отделении создадут открытую регистратуру, оборудуют колясочную, смонтируют пандусы для маломобильных пациентов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Новшеством станет открытие кабинета здорового ребенка, где можно будет оформить необходимые справки или сделать прививку. Для удобства посетителей в коридоре появится специальная навигация и информационное табло. Кроме того, для больных детей оборудуют отдельный вход.

Работы уже ведутся полным ходом. Их стоимость составляет порядка 1,8 миллиона рублей. Окончание ремонта запланировано до конца лета. На время ремонта администрация Сосновской ЦРБ приносит пациентам извинения за временные неудобства и просит отнестись к этому с пониманием. В поликлинике развешена информация с указанием кабинетов, в которых ведут прием специалисты. Пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме. Поликлиника продолжит работу в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU